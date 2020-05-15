التجمع الصحي الثاني بالرياض: استمرار عمل الكوادر بكامل أعدادها في فترة العيد

علمت «عاجل»، أن التجمع الصحي الأول بالرياض، أصدر تعميمًا باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر، بكامل أعداد موظفيه وكوادره الذين منحوا تصاريح الحضور لمقرات العمل.

وذكرت المصادر أن القرار جاء بناء على ما تمر به الدولة من ظروف خاصة بجائحة كورونا، وما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت المصادر أن التجمع الصحي الأول بالرياض أصدر تعميمًا باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك بالمستشفيات والمراكز، وبأن يتم تكليف جميع الموظفين الذين تم منحهم تصاريح للحضور لمقر العمل خلال الفترة الماضية، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر؛ لضمان استمرار تقديم الخدمة على الوجه الأكمل.

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وتضمن التعميم أنه على جميع المستشفيات والمراكز الرفع بالأسماء إلى إدارة الموارد البشرية.

وأضافت المصادر، أن القرار جاء بشأن تحديد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤١هـ وطلب التقيد به.

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