بالصور.. «مركز الملك سلمان للإغاثة» يواصل توزيع السلال الغذائية في 3 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في 3 دول، وذلك ضمن جهوده في دعم المتضررين والأسر المحتاجة.

ووزع المركز، أمس الخميس، السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة من اللاجئين، والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 13,925 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 69,625 فرد في محافظات: عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق، والبلقاء، والزرقاء، والطفيلة، منها 2,706 سلال غذائية في عمّان.

كما وزرع المركز 3,261 سلة غذائية في الكرك، و1,051 سلة في المفرق، و1,405 سلال في إربد، و1,415 سلة في العقبة و753 سلة في البلقاء و2,143 في الزرقاء، 1,200 سلة في الطفيلة.

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وفي اليمن وزع المركز 2,305 سلال غذائية رمضانية، تزن 170 طنًا و570 كيلوجرامًا، للنازحين في محافظة مأرب، استفاد منها 1,055 أسرة، فضلًا عن توزيع 5,400 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظتي عدن والضالع.

حيث جرى توزيع 1,200 كرتون تمور في مديرية دار سعد في محافظة عدن، و3,000 كرتون تمور في مديريات الضالع والحصين والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد من إجمالي التوزيع في المديريتين 5,400 أسرة.

ووزع المركز أيضًا، حزمة مساعدات إغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في الصومال، ووزع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

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