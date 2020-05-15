«هدف» يدعو المنشآت المستفيدة من «تمهير» الالتزام بـ«مهام» المتدربين ومتابعتهم

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المنشآت المستفيدة من برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»؛ للالتزام بالمهام التدريبية للمتدربين لديها، ومتابعة المدربين، وتقويم أدائهم وإنتاجيتهم، خلال فترة العمل- عن بُعد- المطبقة ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

جاء ذلك في بيان لـ «هدف» شدد خلاله على المنشآت بضرورة اتباع تعليمات الجهات المختصة بشأن مواجهة هذه الجائحة، وتطبيق آليات العمل عن بعد باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية ومراعاة أي أدلة تصدر بخصوص العمل عن بعد من الجهات المعنية.

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وحثَّ «هدف» تلك المنشآت على تأكيد تحضير متدربي برنامج «تمهير» لديها وفق ضوابط وشروط البرنامج؛ حيث إن فترة تحضير المتدربين تبدأ من يوم 15 مايو 2020م، وتنتهي يوم 19 من الشهر ذاته.

وأكد الصندوق للمتدربين ضرورة الالتزام بمسؤوليتهم في المنشآت التي التحقوا بها، بمتابعة وإنجاز مهامهم التدريبية، والاستفادة من الدورات الإلكترونية واتباع تعليمات الجهات المختصة بشأن مواجهة هذه الجائحة،وتطبيق آليات العمل عن بعد باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية.

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