البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماع البنك الدولي

تناول تدابير مواجهة كورونا..
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الخميس، باجتماع افتراضي لمجموعة البنك الدولي مع كبار المانحين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وممثلين عن الحكومة اليمنية.
واستعرض الاجتماع جهود المؤسسات الدولية في التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ومناقشة تدابير الحد من آثار جائحة فيروس كورونا وتحجيم ضرره الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن.
وشهد الاجتماع سلسلة اجتماعات دورية تناولت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يسخِّر إمكانياته لتحقيق أهدافه التنموية وتذليل المصاعب لاستكمال المشاريع دون تعطل.
وبحث الاجتماع أهم تحديثات شؤون اليمن السياسية والإنسانية والاقتصادية، وضرورة استعداد اليمن إلى مجابهة تفشي جائحة كورونا، وأولوية عمل المنظمات الدولية لدعم البلاد.
وتناول المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية «ليز غراندي»، الأوضاع الإنسانية في اليمن، والتحديثات الخاصة بتغطية البنك الدولي لجميع ما يواجه اقتصاد اليمن جراء الظروف الحالية.
واستعرض الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن «أوك لوتسما» إطار أعمال الأمم المتحدة وطرق استجابتها الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بتنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين لليمن، والذي سيعقد يوم 2 يونيو المقبل بمشاركة الأمم المتحدة، حيث ثمّن مختصو التنمية هذه الخطوة كونها إحدى أهم الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجهها اليمن.
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