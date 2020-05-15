حسب توجيه مجلس القضاء الأعلى
وجه مجلس القضاء الأعلى القضاء جميع المحاكم بضرورة إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي (DNA) لمن يدعي نفي نسبه، وذلك قبل اللجوء إلى إجراءات «اللعان» متى ما وافقت عليه الزوجة.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بناء على الأمر الملكي رقم ٥٧٠٠٠ وكذلك قرار هيئة كبار العلماء رقم ٢٣٤ والقاضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بالنظر في تقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم في مثل هذه الحالات.
يذكر أن نفي النسب سابقًا كان لا يتم إلا باللعان، والذي يأتي بصورتين فقط هما أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، أو أن ينفي أن يكون الحمل منه.
كما أنه يشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذف الزوج زوجته بالزنا، وأن تكذب زوجته ادعاءه، وأن يكون ذلك بمجلس القضاء.
اقرأ أيضا :
للشباب.. تعرف على طريقة الحصول على تمويل زواج من بنك التنمية الاجتماعية
للنساء.. شروط وخطوات الحصول على منحة الزواج من «التأمينات الاجتماعية»
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد تحليل الحمض النووي في قضايا نفي الزوج لنسبه قبل اللجوء إلى «اللعان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.