جامعة حائل توضح 6 طرق لتقوية الروابط بين أفراد الأسرة

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، حددت جامعة حائل 6 طرق من شأنها توطيد الروابط بين أفراد الأسرة، موضحة أن الأزمات تقرِّب الأسرة أكثر مما تبعدها.

وقالت جامعة حائل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه يمكن تقوية الروابط بين أفراد الأسرة من خلال المناقشة في الأمور المختلفة والاجتماع على مائدة الطعام.

وكذلك المشاركة في الألعاب والأنشطة الترفيهية، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه الأسرة وفقًا لأنفوجراف أعدته جامعة حائل.

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وأكدت جامعة حائل على ضرورة التواصل بين أفراد الأسرة البعيدين عبر الوسائل الإلكترونية، والتوعية بأهمية المحافظة على العادات والسلوكيات الصحية السليمة.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأسرة كل عام في 15 مايو، إذ أعلنت هذا اليوم في عام 1993 وبدأ الاحتفال به رسميًا في عام 1994.

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