متحدث الوزارة أكد أن 59% غير سعوديين
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، توزيع إصابات فيروس كورونا حسب الجنس والسن والجنسية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقال العبد العالي، إنه تم تسجيل 2307 حالات جديدة، توزعت كالتالي:
- حسب الجنس: 25% إناث، و75% ذكور.
- حسب العمر: 10% أطفال، و87% بالغون، و3% مسنون.
- حسب الجنسية: 41% سعوديون، و59% جنسيات أخرى.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 49176، في حين بلغت حالات التعافي 21869، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 292 حالة.
اقرأ أيضًا:
وزارة الصحة: تسجيل 2307 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 292
جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ444 حالة
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة عن الإصابات الجدد بكورونا: 87% ذكور بالغون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.