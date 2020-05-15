تكليف 42 محكمة للعمل خلال عيد الفطر



أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و 67 قاضياً، منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية. وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، الـمدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج. وتم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات. وكلف المجلس أيضاً 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الأحساء، حفر الباطن، بـريـدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها. يشار إلى أن التكليف نص على أن يكون العمل وفق قواعد العمل عن بعد ومن خلال محاكم محدودة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا في المملكة.

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