

القاهرة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم عن القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحا.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعى فى بيان له اليوم أنه بناءاً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام رجال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل (7) مسلحين أثناء تنفيذ المداهمة والقضاء على (6) أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً .

وأشارالمتحدث العسكري إلى أنه تم ضبط عربة دفع رباعى وثلاث دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة و 4 حزام ناسف وضبط اسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية .

//انتهى//

19:53ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 13 مسلحًا بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.