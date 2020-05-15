السعودية اليوم / الاختبارات النهائية في جامعة شقراء "قصة نجاح وتميز"



شقراء 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

أنهت جامعة شقراء الاختبارات عن بعد لطلاب وطالبات الجامعة بنجاح لا مثيل له في أول فصل دراسي لتطبيق نظام التعلم الإلكتروني بالجامعة وذلك في الفترة المهمة لمكافحة تفشي

وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن الجامعة اعتمدت نظام إدارة التعلم مودل لأداء الاختبارات الالكترونية وذلك بعد رفع كفاءة النظام والتأكد من جاهزيته، كما وتم توجيه فريق لمتابعة حالة النظام بشكل شبه يومي في الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية وتقديم التقارير بشأن جاهزيته.

من جانبه، أفاد عميد عمادة تقنية المعلومات و التعليم الإلكتروني الدكتور سعد علي الأحمري أن عدد الطلبة الذين أدوا الاختبارات عن بعد تجاوز 96451 طالبا، وتجاوز مجموع الاختبارات النهائية التي عقدتها كليات الجامعة خلال فترة الاختبارات النهائية 3180 اختبارا ، حيث أن عدد الاختبارات الالكترونية التي أقيمت بنجاح تجاوز 2557 اختبارا إلكترونيا، وذلك بنسبة 80% من الاختبارات النهائية عن بعد، وتوضح تلك النسبة مدى النجاح المنقطع النظير للاختبارات الإلكترونية في جامعة شقراء والذي كان نتيجة للدعم المتواصل من إدارة الجامعة والعمادة خلال فترة الاختبارات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر قنوات وسائل الاتصال المختلفة مثل البريد الإلكتروني، الواتس أب، منصة عمادة التعليم الإلكتروني.

وأضاف الأحمري، أن إدارة الجامعة قدمت عدة دورات ومبادرات دعماً للاختبارات عن بعد وذلك خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية. فلقد أقيم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وذلك استعداداً لإنشاء الاختبارات عبر نظام ادارة التعلم مودل، وتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم 500 عضو.

كما تم إنشاء قناة للتعلم الإلكتروني والتي بلغ عدد المشاهدات لها في أقل من شهر ما يقارب 30000 مشاهدة، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق موقع التعليم الإلكتروني الإرشادي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والذي يقدم محتوى إرشادي في كيفية إدارة الاختبارات الإلكترونية https://apps.su.edu.sa/elearning/default/index. وتزامناً مع إطلاق الموقع الإرشادي، تم إطلاق مبادرة #لنرشدهم والتي تهدف إلى تقديم إرشادات ونصائح تقنية للطلاب وذلك من خلال الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المختصين في علوم الحاسب وتقنية المعلومات دعماً للاختبارات الالكترونية، ولقد بلغ عدد المشاهدات للمبادرة في أقل من أسبوع 7000 مشاهدة.

يذكر أن عمادة تقنية المعلومات أنشأت أكثر من 24 مقررا إرشاديا على مستوى الكليات، وبلغ عدد الاختبارات الإلكترونية التي أنشئت 50 اختبارا إرشاديا في نظام إدارة التعلم والتي تم دخولها 2400 مرة من الطلبة خلال أسبوع.

// انتهى //

19:46ت م

0103



شقراء 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسأنهت جامعة شقراء الاختبارات عن بعد لطلاب وطالبات الجامعة بنجاح لا مثيل له في أول فصل دراسي لتطبيق نظام التعلم الإلكتروني بالجامعة وذلك في الفترة المهمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك من يوم الأحد 3 - 9 - 1441 هـ حتى الأربعاء 20 - 9 - 1441هـ.وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، أن الجامعة اعتمدت نظام إدارة التعلم مودل لأداء الاختبارات الالكترونية وذلك بعد رفع كفاءة النظام والتأكد من جاهزيته، كما وتم توجيه فريق لمتابعة حالة النظام بشكل شبه يومي في الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية وتقديم التقارير بشأن جاهزيته.من جانبه، أفاد عميد عمادة تقنية المعلومات و التعليم الإلكتروني الدكتور سعد علي الأحمري أن عدد الطلبة الذين أدوا الاختبارات عن بعد تجاوز 96451 طالبا، وتجاوز مجموع الاختبارات النهائية التي عقدتها كليات الجامعة خلال فترة الاختبارات النهائية 3180 اختبارا ، حيث أن عدد الاختبارات الالكترونية التي أقيمت بنجاح تجاوز 2557 اختبارا إلكترونيا، وذلك بنسبة 80% من الاختبارات النهائية عن بعد، وتوضح تلك النسبة مدى النجاح المنقطع النظير للاختبارات الإلكترونية في جامعة شقراء والذي كان نتيجة للدعم المتواصل من إدارة الجامعة والعمادة خلال فترة الاختبارات للطلبة وأعضاء هيئة التدريس عبر قنوات وسائل الاتصال المختلفة مثل البريد الإلكتروني، الواتس أب، منصة عمادة التعليم الإلكتروني.وأضاف الأحمري، أن إدارة الجامعة قدمت عدة دورات ومبادرات دعماً للاختبارات عن بعد وذلك خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية. فلقد أقيم عدد من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وذلك استعداداً لإنشاء الاختبارات عبر نظام ادارة التعلم مودل، وتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تدريبهم 500 عضو.كما تم إنشاء قناة للتعلم الإلكتروني والتي بلغ عدد المشاهدات لها في أقل من شهر ما يقارب 30000 مشاهدة، بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق موقع التعليم الإلكتروني الإرشادي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والذي يقدم محتوى إرشادي في كيفية إدارة الاختبارات الإلكترونية https://apps.su.edu.sa/elearning/default/index. وتزامناً مع إطلاق الموقع الإرشادي، تم إطلاق مبادرة #لنرشدهم والتي تهدف إلى تقديم إرشادات ونصائح تقنية للطلاب وذلك من خلال الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المختصين في علوم الحاسب وتقنية المعلومات دعماً للاختبارات الالكترونية، ولقد بلغ عدد المشاهدات للمبادرة في أقل من أسبوع 7000 مشاهدة.يذكر أن عمادة تقنية المعلومات أنشأت أكثر من 24 مقررا إرشاديا على مستوى الكليات، وبلغ عدد الاختبارات الإلكترونية التي أنشئت 50 اختبارا إرشاديا في نظام إدارة التعلم والتي تم دخولها 2400 مرة من الطلبة خلال أسبوع.// انتهى //19:46ت م0103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاختبارات النهائية في جامعة شقراء "قصة نجاح وتميز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.