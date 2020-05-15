السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تحتفي "عن بعد" بنخبة من الباحثين المتميزين للعام الجامعي ١٤٤٠ - ١٤٤١هـ



الأحساء 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

احتفت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة البحث العلمي أمس الأول،عن بعد , بنخبة من الباحثين المتميزين من هيئة التدريس على مستوى الجامعة للعام الجامعي١٤٤٠ - ١٤٤١هـ .

وألقى معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي كلمة بهذه المناسبة شكر فيها الباحثين المتميزين لمساهمتهم الكبيرة في الارتقاء بتنافسية الجامعة في مجال البحث العلمي،مؤكدًا أن الجامعة تتطلع لمزيد من الإنجازات البحثية ، مشيراً إلى أن هذا اللقاء التكريمي يمثل تقديرًا من الجامعة لتحفيز التنافسية البحثية بين الهيئة التدريسية ، وسيستمر بإذن الله ليكون لقاءً سنويًّا تحتفي فيه الجامعة بباحثيها المتميزين .

وبينّ معاليه، أن الجامعة ستستمر في تقديم الدعم المالي والمعنوي لخدمة البحث العلمي على مستوى الجامعة من خلال المسارات التي تقدمها عمادة البحث العلمي ، مضيفاً أنه وجه بدراسة منح المتميزين في البحث العلمي مزيدًا من المزايا والمحفزات والأولويات.

كما وجه معاليه بفتح مسار ناشر ومسار رائد، إلى جانب قرب إطلاق المسار الخاص بهوية جامعة الملك فيصل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأكد معالي مدير الجامعة أهمية عقد هذه اللقاءات بشكل دوري للاستفادة من تجارب وآراء المتميزين لما يتحقق منها من مقترحات تطويرية تسهم في الرقي باسم جامعة الملك فيصل.

من جانبه أوضح وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حسن بن رفدان الهجهوج أن إدارة الجامعة ممثلة بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي تحظى بدعم غير محدود من قبل معالي مدير الجامعة مما انعكس على تحقيق نقلة نوعية في ارتفاع نسبة البحث العلمي ، إلى جانب تميز الجامعة على المستوى الوطني من خلال المراكز البحثية المتميزة التي تحتضنها الجامعة ، مبينا أن ما تحقق من قبل الباحثين المميزين هو فقط البداية وأن الجامعة تتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات للارتقاء بها في التصنيف العالمي للجامعات .

بدوره ثمن عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن سالم الصيخان حرص قيادة الجامعة الكبير بالبحث، والنشر العلمي، والذي يعد أحد أهم ركائز الجامعة ورافداً من روافد التميز ، مستعرضاً منجزات عمادة البحث العلمي من حيث التقدم غير المسبوق في أعداد النشر العلمي في المجلات عالية التصنيف ،مشراً الى ارتفاع نسبة النشر العلمي للجامعة في المجلات المصنفة إلى ما يزيد عن ٤٠٪ عن العام ١٤٣٩-١٤٤٠ه ـ، كما استعراض أسماء نخبة من الباحثين على مستوى الجامعة ومدى مساهماتهم البحثية في مختلف التخصصات سواء العلمية أو الإنسانية على مستوى الجامعة.

وفي ختام الحفل تمت مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من الباحثين المتميزين والتي قد تسهم في زيادة الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة .

// انتهى //

19:27ت م

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