السعودية اليوم / ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة لليوم العاشر على التوالى



طرابلس 22 رمضان 1441 هـ الموافق15 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن نتائج تحاليل 94 عينة للكشف عن

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم الجمعة 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا استقر عند 64 حالة تمثل إجمالي الإصابات منها 33 حالة نشطة، بينما تعافى 28 حالة وتوفى 3 حالات.

// انتهى //

19:25ت م

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طرابلس 22 رمضان 1441 هـ الموافق15 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن نتائج تحاليل 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأوضح المركز في بيان اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم الجمعة 94 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.ولفت إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا استقر عند 64 حالة تمثل إجمالي الإصابات منها 33 حالة نشطة، بينما تعافى 28 حالة وتوفى 3 حالات.// انتهى //19:25ت م0098

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