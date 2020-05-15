

المدينة المنورة ٢٢ رمضان 1441 هـ الموافق ١٥ مايو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة ، وضمن برنامج الحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مواقع التاريخ الإسلامي , أعمال تحسين المشهد الحضري في ساحة سيد الشهداء .

يُذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة، تواصل حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.

// انتهى //

19:16ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة المدينة تواصل أعمال تحسين المشهد الحضري في مواقع التاريخ الاسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.