

المدينة المنورة ٢٢ رمضان 1441 هـ الموافق ١٥ مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمن، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات ينبع الحناكية والعلا والعيص وبدر وخيبر والمهد ووادي الفرع , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مما يتسبب في تدني مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة ستستمر حتى الحادية عشر مساءً من هذا اليوم .

//انتهى//

18:15ت م

0091





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد " تنبه إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.