السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 200 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية النيجر



نيامي 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم 200 طن من التمور هدية المملكة العربية

سلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي لممثل وزارة الدفاع النيجرية هارون زيدي، في العاصمة نيامي.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

// انتهى //

18:07ت م

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نيامي 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم 200 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية النيجر.سلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي لممثل وزارة الدفاع النيجرية هارون زيدي، في العاصمة نيامي.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //18:07ت م0089

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