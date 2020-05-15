

سكاكا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف أعمالها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة بتوجيه ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تعمل منذ بداية شهر رمضان على رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة المنتشرة في الأحياء والشوارع والميادين لمعالجة التشوه البصري والحفاظ على بيئة آمنة للمجتمع ، داعية أصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها قبل أن يتم رفعها ومخالفة صاحبها، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء 940 .

// انتهى //

18:05ت م

0088





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لمعالجة التشوه البصري بإزالة السيارات التالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.