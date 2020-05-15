السعودية اليوم / شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها



جيزان 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم ( 8) متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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17:54ت م

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