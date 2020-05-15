السعودية اليوم / أمين منطقة عسير يعتمد مخططاً للصناعات المتوسطة لبلدية محايل



محايل 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مخططاً للصناعات المتوسطة لبلدية محايل عسير تم تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة والخلاطات .

وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن هذا المخطط تبلغ مساحته الاجمالية (117719800) م2 ويتكون من 62 قطعة 3 مساجد و 7 مواقع خدمات ، مفيدا أن المخطط اعتمد خلال 30 يومآ فقط ، وتم طرح المخطط للمنافسة عبر بوابة الاستثمار البلدي ( فرص ) خلال 10 أيام عمل ،ليتم نقل المصانع التي تقع داخل نطاق المحافظة بأسرع وقت .

وأكد حافظ أن اعتماد هذا المخطط يأتي دعماً للبلدية لتنفيذ خططها التنموية الاستثمارية بالمحافظة وسيسهم في تنظيم

المصانع وتوزيع التنمية بما يخدم محافظة محايل لا سيما وأن موقعها الجغرافي جعل منها مركزاً مهماً لتوسطها محافظات تهامة .

// إنتهى //

17:50ت م

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