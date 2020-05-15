السعودية اليوم / القطاعات الأمنية بمحافظة جدة تواصل مجهوداتها في تطبيق أمر منع التجول حفاظاً على سلامة الجميع



جدة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

واصلت القطاعات الأمنية بمحافظة جدة مجهوداتها في متابعة تنفيذ أمر منع التجول حفاظاً على سلامة وصحة الجميع في إطار الاحترازات والتدابير الوقائية من

وعززت هذه القطاعات عبر تواجدها الميداني انتشارها في طرقات وشوارع وميادين المحافظة ضماناً لتطبيق الأمر على أكمل وجه ، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية بشكل كافٍ إلى مختلف أحياء محافظة جدة ، في الوقت الذي أظهر فيه المواطنين والمقيمين وعيهم المجتمعي بما يحيط بهم من خطر هذه الجائحة ببقائهم في المنازل وعدم خروجهم إلا في فترات السماح خارج الأوقات المحدد لمنع التجول من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الـ 9 صباحاً .

ورسمت الصور المعبرة رجال الأمن وهم يؤدون مختلف مهامهم في نقاط الفرز والتفتيش ، وتناولهم إفطارهم في ميدان العمل استشعاراً للمسؤولية ، من أجل ضبط الأمن والحفاظ على أرواح الجميع في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى ، امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

//انتهى//

17:45ت م

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جدة 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسواصلت القطاعات الأمنية بمحافظة جدة مجهوداتها في متابعة تنفيذ أمر منع التجول حفاظاً على سلامة وصحة الجميع في إطار الاحترازات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وأظهر رجال الأمن الجوانب الإنسانية في رقي التعامل مع المواطنين والمقيمين أثناء تنفيذ مهامهم وواجباتهم المختلفة.وعززت هذه القطاعات عبر تواجدها الميداني انتشارها في طرقات وشوارع وميادين المحافظة ضماناً لتطبيق الأمر على أكمل وجه ، ومن أجل انسيابية الحركة ووصول الخدمات الصحية والتموينية بشكل كافٍ إلى مختلف أحياء محافظة جدة ، في الوقت الذي أظهر فيه المواطنين والمقيمين وعيهم المجتمعي بما يحيط بهم من خطر هذه الجائحة ببقائهم في المنازل وعدم خروجهم إلا في فترات السماح خارج الأوقات المحدد لمنع التجول من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الـ 9 صباحاً .ورسمت الصور المعبرة رجال الأمن وهم يؤدون مختلف مهامهم في نقاط الفرز والتفتيش ، وتناولهم إفطارهم في ميدان العمل استشعاراً للمسؤولية ، من أجل ضبط الأمن والحفاظ على أرواح الجميع في ظل تعاون مشترك وتنسيق عالي المستوى ، امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .//انتهى//17:45ت م0083

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