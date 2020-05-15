السعودية | معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية يجري عملية قسطرة قلبيه تكللت بالنجاح

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:18 مساءً, 15 مايو 2020 م المناطق _الرياض أجرى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية “واس” الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين عملية قسطرة قلبيه يوم أمس الخميس في مستشفى الحبيب بالرياض تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وقد أعلن شقيقه المستشار الإعلامي خالد الحسين عبر حسابه الشخصي على تويتر خبر إجراء معاليه للعمليه وكتب: ‏”تمت بنجاح ولله الحمد والشكر عملية القسطرة القلبية.التي أجريت يوم أمس لشقيقي معالي أ. عبد الله بن فهد الحسين رئيس وكالة الأنباء السعودية (واس) في مستشفى د. سليمان الحبيب التخصصي بالرياض….لا بأس طهور إن شاء الله”.

المناطق وهي تحمد الله على نجاح العمليه لمعالي رئيس وكالة الأنباء السعودية تتمنى من الله ان يديم لمعاليه الصحة والعافيه والخروج العاجل من المستشفى.

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