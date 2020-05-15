شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت» تسدد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً والان نبدء بالتفاصيل
وبين أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ إنطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.
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