شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طنًا تمور هدية من المملكة لموزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس 50 طنا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية لجمهورية موزمبيق . وقام بتسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي، لمديرة معهد الكوارث الوطني بموزمبيق لويزا ميكي في العاصمة مابوتو. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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