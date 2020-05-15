محمد بن مسعود - الدمام - منحت جامعة الملك خالد مساعد رئيس بلدية بللحمر محمد بن عامر عبدالوهاب المتحمي درجة الماجستير، من قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وكان البحث "بعنوان أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية". "الخليج 365" تهنئ "المتحمي" وتتمنى له دوام التقدم والتوفيق في حياته العلمية والعملية. 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 06:32 PM Advertisements رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال منحت جامعة الملك خالد مساعد رئيس بلدية بللحمر محمد بن عامر عبدالوهاب المتحمي درجة الماجستير، من قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وكان البحث "بعنوان أثر التنوع الثقافي للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات السعودية". "الخليج 365" تهنئ "المتحمي" وتتمنى له دوام التقدم والتوفيق في حياته العلمية والعملية. الكلمات المفتاحية ، رئيس بلدية بللحمر يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال ،

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