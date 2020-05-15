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هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بحبات البرد على مناطق شمال مدينة أبها، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار التي شملت أحياء شمال أبها، وتشكلت على إثرها شلالات في مناظر بديعة.
كما وثقت "الخليج 365"، شارع الفن بمدينة أبها وهو يتزين باللون البنفسجي بشكل رائع، ويعود سبب تلك المشاهد الساحرة في شوارع ومنتزهات أبها إلى اصطفاف أشجار الجاكرندا على أطراف شوارع أبها وداخل الحدائق العامة. أمطار أشجار الجاكرندا أبها
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 06:05 PM
مصحوبة بحبات البرد على أحياء مناطق شمال المدينة وعدسة "الخليج 365" توثّق
هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة مصحوبة بحبات البرد على مناطق شمال مدينة أبها، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.
ووثقت عدسة "الخليج 365" مناطق هطول الأمطار التي شملت أحياء شمال أبها، وتشكلت على إثرها شلالات في مناظر بديعة.
كما وثقت "الخليج 365"، شارع الفن بمدينة أبها وهو يتزين باللون البنفسجي بشكل رائع، ويعود سبب تلك المشاهد الساحرة في شوارع ومنتزهات أبها إلى اصطفاف أشجار الجاكرندا على أطراف شوارع أبها وداخل الحدائق العامة.
، شاهد.. الأمطار تروي أودية أبها وشارع الفن يتزيّن بأشجار البنفسج ،
المصدر : الخليج 365
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