السعودية | شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:25 مساءً, 15 مايو 2020 م المناطق _ جازان صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم ( 8) متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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