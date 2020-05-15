شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتورطين فى مقطع "رمي الحجارة" والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت شرطة جازان ، الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص تورطوا في الاعتداء على عدد من المركبات برمي الحجارة عليها

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم ( 8) متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.