شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف مخطوط .. مكتبة الملك فهد تطلق مبادرة "المكتبة الرقمية" والان نبدء بالتفاصيل
وقال حمد المالك مدير إدارة البوابة والخدمات الإلكترونية بمكتبة الملك الفهد الوطنية لـ "اليوم" ، أن المكتبة وفترت العديد من المبادرات وآخرها "المكتبة الرقمية" وهى مبادرة تقدم العديد من المصادر المعلوماتية المختلفة والكتب الدوريات والرسائل وشرح لبعض المخطوطات النادرة وصور لها ،ويستطيع الباحث داخل المملكة أوخارجها الاستفادة منها وزيارتها.
فيما أشارعبد العزيز نصيف مدير إدارة المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة الملك فهد الوطنية ، أن المكتبة بها 80 ألف مخطوط 6000مخطوطة أصلية ثمينة ونادرة و74 ألف مصورة ، ومصحف بالخط الكوفى يرجع للقرن الثالت الهجري ومخطوطات أخرى نادرة ترجع للقرون الـ 5 و6 و7 و 8 وحتى الـ 11 .
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