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فيديو.. ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة 36 سيارة بالرياض

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2020-05-15

فيديو.. ضبط تشكيل عصابي تورط في سرقة 36 سيارة بالرياض

القبض على شاب استهزأ بذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الجهات الأمنية خلال الأيام الأخيرة في القبض على عدد من مرتكبي الجرائم المختلفة في عدد من مناطق المملكة حيث تم القبض على شاب في جدة يستهزئ بذوي الإعاقة ويطلب من أصدقائه التظاهر بالاعاقة حين تصادفهم دوريات الأمن أثناء منع التجول.

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كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض تورط في سرقة 45 سيارة كما ارتكبوا 67 جريمة سلب عمالة وإحراق سيارة بعد الاعتداء على قائدها ومخالفة منع التجول.
كذلك تم القبض على المتورطين بعدد من الجرائم المتنوعة بعدد من المناطق.


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