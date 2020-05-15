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تعرّف على أسباب الإصابة بـ التهاب العصب السابع
4 أسماء لمرض واحد أشهرها أبو وجه وشلل بيل
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
يتعرض بعض الأفراد لمرض التهاب العصب السابع، ولكن الكثيرين يجعلون أسباب الإصابة بهذا النوع من الالتهاب.
يقول استشاري المخ والأعصاب الدكتور ياسين علي لـ” متابعات الخليج 365“، إن شلل الوجه النصفي هو فقدان حركة الوجه، حيث تبدو عضلات الوجه متدلية، أو ضعيفة، إذ يمكن أن يحدث الشلل على أحد جانبي الوجه أو كليهما وذلك بشكل مفاجئ أو تدريجيًّا على مدى عدة أشهر، اعتمادًا على السبب، ويعتقد أنه ناتج عن التهاب العصب الذي يتحكم في العضلات على جانب واحد من الوجه، أو قد يكون رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية، وقد يستمر الشلل لفترة قصيرة، أو طويلة من الوقت، ولكن يندر أن تتكرر الإصابة به.
وتابع قائلًا، للمرض ٤ أسماء وهي: التهاب العصب السابع، أبو وجه، شلل بيل، وشلل الوجه النصفي، وتلعب بعض عوامل الخطورة في حدوثه مثل التاريخ العائلي، العدوى، أو التهاب في العصب الوجهي، الاضطرابات العصبية، السكتة الدماغية، أورام تسبب ضغط العصب.
وحول العلاج قال: يزيد العلاج المبكر من بدء الأعراض إلى زيادة الفرصة في الشفاء التام، حيث يشمل العلاج أدوية يصفها الطبيب، وجلسات العلاج الطبيعي.
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