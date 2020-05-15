لجنة النقل بالشورى تبحث مشروعات تطوير البنى التحتية ورفع كفاءة التشغيل

2020-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى (عن بُعد) اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، وبمشاركة عددٍ من المسؤولين في وزارة النقل حيث استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز مضامين التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440/1441هـ.

واطلع الأعضاء على الجهود التي تبذلها الوزارة، والخدمات المقدمة، والإنجازات التي حققتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يساهم بدور رئيسي في دعم مسيرة التنمية بمختلف وما قامت به الوزارة من دراسات في مجال الاستثمار وبرامج الشراكات الاستراتيجية والعمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق.

كما ناقشت اللجنة مع المسؤولين الوزارة المنجزات التي تحققت ضمن برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ ذات العلاقة بالصناعات الوطنية وتطوير البنى التحتية ورفع كفاءة التشغيل في مختلف قطاعات النقل، وتيسير تنقل الحجاج والمعتمرين القادمين من كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وفي إجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة أكد المندوبون أن وزارة النقل تعمل على تنسيق أعمال منظومة النقل، ودعم التشريعات المنظمة للقطاع وجميع أعمال التخطيط والإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.

Advertisements

كما أبان مسؤولو الوزارة للجنة أن المملكة تحتل المركز الأول عالميًا في مجال الطرق الأكثر نموًا وتطورًا؛ حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المملكة ٧٣ ألفًا و٣٠٠ كيلومتر، منها ١٢ ألف كيلومتر من الطرق مزدوجة المسار، وأكثر من ٥ آلاف جسر.

كما أوضحوا أن المملكة وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أحرزت تقدمًا على صعيد جودة البنية التحتية للطرق وذلك باحتلالها المركز ٢٦ متقدمة بأربعة مراكز عن العام السابق، موضحين أن هذا المؤشر يُعنى بالطرق من ناحية الطاقة الاستيعابية والحالة العامة لها،

كما تقدمت المملكة في العديد من المؤشرات المعنية بالطرق والموانئ وخدمات النقل الجوي والقطارات.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والاستفسارات لمندوبي وزارة النقل وذلك لتحقيق أعلى درجات الجودة في قطاع النقل في المملكة.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









