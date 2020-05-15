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2020-05-15 سعود الطبية تنقذ رضيعًا عمره 8 أشهر من عمى شبه مؤكد في إنجاز يعد الأول من نوعه متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا جراحيًا نادرًا يعد الأول من نوعه، حيث أنقذت طفلًا يبلغ من العمر ثمانية أشهر من عمى شبه مؤكد، بسبب تشوهات الأوعية الدموية في قاع الجمجمة والعين، بعد إجراء عملية قسطرة عصبية علاجية.

وأوضحت المدينة بأن المريض تم نقله من شمال المملكة، وأن العملية أشرف عليها فريق طبي متخصص من الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الجراحية للأوعية الدموية د.عبدالله البريدي، وبالتعاون مع قسم أعصاب الأطفال، قسم العيون، جراحة الأعصاب، والعناية المركزة.

وبينت المدينة بأن المريض غادر ولله الحمد بصحة جيدة. Advertisements



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