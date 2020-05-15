سعودي شهير: أمنيتي تقطيع هذا الشخص حتى الموت

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 15 مايو 2020 05:16 مساءً - تمنى الكاتب والروائي السعودي عبد الله بن بخيت أن يتمكن من تقطيع الداعية السعودي المعارض عبد الله المحيسني، الذي يقاتل ضمن صفوف المعارضة على الأراضي السورية ضد النظام السوري.

وكتب الروائي بن بخيت : ” لا يعلم إلا الله كم يؤلمني هذا المشهد.. لم أتمنَّ في حياتي أن أقطّع إنسانا حتى الموت مثل ما تمنيت لهذا الشيطان المدعو المحيسني.. أي بؤس تعيشه عائلة هذا الصبي الأبله”.

جاء هذا في رده على مقطع فيديو تم تداوله والذي يظهر الداعية السعودي المعارض – عبد الله المحيسني- وهو يدفع بأحد الشباب في مشهد الوداع إلى صفوف القتل، وأنه سيكون بعد قليل مع الحور العين”.

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كما يظهر الفيديو الشاب وهو بجوار المحيسني، ممسكا بسلاحه قبل الدخول في القتال، طالبا من المحيسني أن يدعو أيضا لزوجته بالصبر”.

يذكر أن المحيسني قد أدرجته كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين على قائمة قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

والمحيسني هو عبد الله بن محمد بن سليمان المحيسني المعروف اختصارا بـ “عبد الله المحسيني”، و هو داعية سعودي حصل على الماجستير في تخصص الفقه المقارن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما حصل بعدها على الدكتوراه وكان عنوان رسالته ” أحكام لاجئي الحرب في الفقه الإسلامي”.