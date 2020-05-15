- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الباطن المختلف تمامًا، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان. وخلال شهر رمضان ستسلط "الخليج 365" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية الثلاثين من سورة الملك يقول الرب تبارك وتعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}، ويفهم البعض أن المقصود بالماء المعين أنه العذب الصافي، والصحيح الراجح أي ماء يسهل الحصول عليه تراه العين وتناله اليد.
يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.القران الكريم
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 05:50 PM
يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الباطن المختلف تمامًا، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان. وخلال شهر رمضان ستسلط "الخليج 365" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية الثلاثين من سورة الملك يقول الرب تبارك وتعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}، ويفهم البعض أن المقصود بالماء المعين أنه العذب الصافي، والصحيح الراجح أي ماء يسهل الحصول عليه تراه العين وتناله اليد.
يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.
، "بماء معين".. البعض يفهم أنه العذب الصافي.. فما المقصود؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بماء معين".. البعض يفهم أنه العذب الصافي.. فما المقصود؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.