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سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا جراحيًا نادرًا يعد الأول من نوعه، حيث أنقذت طفلًا يبلغ من العمر ثمانية أشهر من عمى شبه مؤكد، بسبب تشوهات الأوعية الدموية في قاع الجمجمة والعين، بعد إجراء عملية قسطرة عصبية علاجية.
وأوضحت المدينة أن المريض تم نقله من شمال المملكة، وأن العملية أشرف عليها فريق طبي متخصص من الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الجراحية للأوعية الدموية الدكتور عبدالله البريدي، وبالتعاون مع قسم أعصاب الأطفال، قسم العيون، جراحة الأعصاب، والعناية المركزة مبينة أن المريض غادر بصحة جيدة.مدينة الملك سعود الطبية
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 05:50 PM
بعد إجراء عملية قسطرة عصبية علاجية.. ويبلغ من العمر 8 أشهر
سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا جراحيًا نادرًا يعد الأول من نوعه، حيث أنقذت طفلًا يبلغ من العمر ثمانية أشهر من عمى شبه مؤكد، بسبب تشوهات الأوعية الدموية في قاع الجمجمة والعين، بعد إجراء عملية قسطرة عصبية علاجية.
وأوضحت المدينة أن المريض تم نقله من شمال المملكة، وأن العملية أشرف عليها فريق طبي متخصص من الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الجراحية للأوعية الدموية الدكتور عبدالله البريدي، وبالتعاون مع قسم أعصاب الأطفال، قسم العيون، جراحة الأعصاب، والعناية المركزة مبينة أن المريض غادر بصحة جيدة.
، في إنجاز نادر.. "سعود الطبية" تنقذ طفلًا من عمى مؤكد ،
المصدر : الخليج 365
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