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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.
وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.قطر فيروس كورونا الجديد
قطر: تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.
وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:49 PM
ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات النشطة إلى 25865؛ فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم.
وقالت الوزارة إنه تعافى 190 شخصًا من المرض؛ وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3546 حالة.
، قطر: تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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