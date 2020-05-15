، تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الإصابات النشطة" تغادر 3 محافظات في المنطقة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 349 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان، وهو أكبر رقم يسجل فيها خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدّات فيروس كورونا والموقع المخصص لمستجدات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بيش، وحالتين في صبيا.

وأصبحت محافظات الدرب والعيدابي والطوال خالية من الحالات النشطة بعد شفاء حالة في كلٍّ من الدرب والعيدابي، وشفاء جميع مصابي الطوال.

وسجّلت بيش اليوم 304 حالات تعافٍ، وبلغ الإجمالي 494، وسجلت مدينة جازان 33 حالة ووصل إجمالي حالات التعافي بها إلى 57 حالة.

وتم تسجيل خمس حالات تعافٍ في أبو عريش، بينما سجلت صبيا أربع حالات تعافٍ ليصبح الإجمالي فيها تسع حالات، فيما بقيت حالة واحدة بصامطة من إجمالي ثماني إصابات، وشُفِيت حالة واحدة بالعارضة من إجمالي 15 إصابة.فيروس كورونا الجديد