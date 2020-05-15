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المغرب: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات الشفاء لـ3383

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.

ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.فيروس كورونا الجديد المغرب

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 05:06 PM

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المغرب: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات الشفاء لـ3383
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.

ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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