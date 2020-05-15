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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.
ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.فيروس كورونا الجديد المغرب
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 05:06 PM
أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 16 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6623.
ولم تسجل أيّ حالة وفاة جديدة اليوم، واستقر عدد حالات الوفاة عند 190 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في المجموع 3383 بعد تعافي 73 شخصاً، فيما تمّ استبعاد 73882 حالة بعد الكشف المخبري.
، المغرب: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ "كورونا" وارتفاع حالات الشفاء لـ3383 ،
المصدر : الخليج 365
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