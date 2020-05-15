شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل: «زكاة الفطر» خارج اختصاصاتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن زكاة الفطر خارج اختصاصاتها. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن زكاة الفطر خارج اختصاصاتها. جاء ذلك ردًا على تساؤل من أحد المواطنين، إذ قالت: " نعتذر منك، زكاة الفطر خارج إختصاص الهيئة العامة للزكاة والدخل " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل: «زكاة الفطر» خارج اختصاصاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.