شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. الملك سعود في القدس الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّقت صورة تاريخية نادرة، زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" إلى القدس الشريف عام 1953 م حينما كان وليًا للعهد.

وتضمنت الصورة الملك حسين ملك الأردن "رحمه الله"، والحاج أمين الحسيني مفتي الديار، وعلى يساره الشيخ محمد سليمان الصالح، وعمر الوعري رئيس بلدية القدس أمام قبة الصخرة .