بالفيديو.. أشخاص يلقون الحجارة على المركبات لتكسير زجاجها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر عدة أشخاص في مقطع فيديو، وهم يقومون بإلقاء الحجارة على المركبات وتكسير زجاجها في إحدى المناطق. ظهر عدة أشخاص في مقطع فيديو، وهم يقومون بإلقاء الحجارة على المركبات وتكسير زجاجها في إحدى المناطق. وتداولت أنباء تفيد بإلقاء الجهات الأمنية على هؤلاء الأشخاص، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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