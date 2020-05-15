شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):حوّل أربعة أشقاء في مكة المكرمة، سطح منزلهم إلى نادٍ رياضي، فيما أظهر مقطع فيديو الصورة الأخيرة التي ظهر عليها السطح.
وأكد محمد داغستاني، أنه وإخوته الأربعة " نزار، ونضال، وياسر " وابن أخيهم وسام، كانوا يجتمعون في الحجر المنزلي في شقة والدتهم، ثم فكروا في تحويل سطح المنزل إلى ناد رياضي وقد الأمر أسبوعًا لاكتماله.
وأشار إلى أنه يمارس مع إخوته أنواعًا من الرياضة، من هرولة ورفع أثقال مرتين في اليوم، قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، مضيفًا أن أخاهم الأصغر هو من يقوم بتدريبهم بشكل يومي ويمتثلون لتعليماته.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.