شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 4 أشقاء يُحولون سطح منزلهم إلى ناد رياضي في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حوّل أربعة أشقاء في مكة المكرمة، سطح منزلهم إلى نادٍ رياضي، فيما أظهر مقطع فيديو الصورة الأخيرة التي ظهر عليها السطح.

وأكد محمد داغستاني، أنه وإخوته الأربعة " نزار، ونضال، وياسر " وابن أخيهم وسام، كانوا يجتمعون في الحجر المنزلي في شقة والدتهم، ثم فكروا في تحويل سطح المنزل إلى ناد رياضي وقد الأمر أسبوعًا لاكتماله.

وأشار إلى أنه يمارس مع إخوته أنواعًا من الرياضة، من هرولة ورفع أثقال مرتين في اليوم، قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، مضيفًا أن أخاهم الأصغر هو من يقوم بتدريبهم بشكل يومي ويمتثلون لتعليماته.