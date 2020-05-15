شكرا لمتابعة خبر عن الرقيب ناجي الغباري يشرح تفاصيل انقاذه طفلة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف الرقيب ناجي الغباري، منسوب المديرية العامة بجوازات نجران الذي بادر بانقاذ طفلة صغيرة بنجران بأن الواقعة بدأت مع رؤيته الطفلة التي لا يتجاوز عمرها العامين، وهي تعبر الطريق خلال فترة منع التجول في نجران بعد الساعة الخامسة عصراً.

وتابع الغباري ، بانه سارع بالركض تجاه الطفلة وإيقاف جميع السيارات العابرة، مبيناً أنه جرى تسليم الطفلة إلى أهلها الذين كانوا يواصلون البحث عنها.

ولفت إلى أن مسؤولي ومنسوبي الجوازات أشادوا بمبادرته، واصفاً التفاعل المجتمعي مع مقطع الفيديو المتداول له بأنه أكبر مكافأة