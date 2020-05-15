شكرا لمتابعة خبر عن الرقيب ناجي الغباري يشرح تفاصيل انقاذه طفلة نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):كشف الرقيب ناجي الغباري، منسوب المديرية العامة بجوازات نجران الذي بادر بانقاذ طفلة صغيرة بنجران بأن الواقعة بدأت مع رؤيته الطفلة التي لا يتجاوز عمرها العامين، وهي تعبر الطريق خلال فترة منع التجول في نجران بعد الساعة الخامسة عصراً.
وتابع الغباري ، بانه سارع بالركض تجاه الطفلة وإيقاف جميع السيارات العابرة، مبيناً أنه جرى تسليم الطفلة إلى أهلها الذين كانوا يواصلون البحث عنها.
ولفت إلى أن مسؤولي ومنسوبي الجوازات أشادوا بمبادرته، واصفاً التفاعل المجتمعي مع مقطع الفيديو المتداول له بأنه أكبر مكافأة
كانت هذه تفاصيل خبر الرقيب ناجي الغباري يشرح تفاصيل انقاذه طفلة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.