هطول أمطار متفرقة على «ميسان»

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة ميسان. نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من هطول أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة ميسان. ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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