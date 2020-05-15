شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اليوم ذكرى الأمر الملكي بوقف تصدير الغاز للدول الداعمة للكيان الصهيوني دعما لمصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت دارة الملك عبدالعزيز، إنه في مثل هذا اليوم 22 رمضان من عام 1393هـ، الموافق 18 أكتوبر 1973م، أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز أمرا بوقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد من الدول وذلك لمساندتهم الكيان الصهيوني في الحرب ضد مصر.

وصرح الملك فيصل في كلمة ألقاها بخصوص القرار، بأن ذلك يأتي "في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا".

وأوضحت الدارة أن القرار جاء لإجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، مبينة أن القرار تسبب في تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط، حيث أسفر هذا الموقف، عن استقبال شعبي تاريخي له في مصر، بعد انتصارات أكتوبر وانسحاب العدو الصهيوني.