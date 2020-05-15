شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو... سيول تجتاح جنوب تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):شهدت منطقة تبوك اليوم، الجمعة، سيول في بعض أجزاءها جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية.
ووثق مقطع فيديو السيول، رصده أحد ساكنى تبوك، مياه السيول وهي تجتاح أجزاء من جنوب المنطقة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول أمطار رعدية على تبوك حتى الساعة العاشرة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... سيول تجتاح جنوب تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.