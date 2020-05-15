شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو... سيول تجتاح جنوب تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهدت منطقة تبوك اليوم، الجمعة، سيول في بعض أجزاءها جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية.

ووثق مقطع فيديو السيول، رصده أحد ساكنى تبوك، مياه السيول وهي تجتاح أجزاء من جنوب المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول أمطار رعدية على تبوك حتى الساعة العاشرة مساءً.