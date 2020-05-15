شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح حقيقة ارتباط كورونا بفيروس «الإيدز» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتباط فيروس كورونا بفيروس الإيذر.
وقال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن فيروس كورونا ليس له علاقة بفيروس "الإيدز".
وأكد أنه لا يوجد استناد علمي عن أنهما هجين، وهو كلام عارٍ من الصحة، مشددًا على ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق.
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