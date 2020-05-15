شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تعلن إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري لفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن إجمالى الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أنه تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق في المملكة حتى اليوم.

وأكد أنه لا يوجد حتى الآن علاج مخصص موجه معتمد تحديداً لمعالجة الفيروس، مضيفًا أن اللقاحات لاتزال في مراحل البحث.

وناشد الجميع بعدم القلق والتوتر مفرط، والاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.