شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: 4 أمور رئيسية لشرح كورونا للأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي من إثارة خوف الأطفال من "كوفيد 19 "، مطالبا لتبسيط الأمور لهم .

وتابع العبدالعالي بأن على الخبراء المهتمين بصحة الأطفال بان يهتموا بـ 4 أمور رئيسة، عند شرح الوباء للاطفال منها لا تظهر قلقك أمامهم، واشرح لهم بطريقة مبسطة، وعليك الإستماع لمخاوفهم واصنع لهم روتين يومي.

وأكد العبدالعالي بأنه يجب ان يستمعوا إلى مخاوف الأطفال حول "كورونا" وشرحها بطريقة مبسطة.