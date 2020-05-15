شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تسجل 2307 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 2307 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن تم تسجيل 2818 حالة تعافي جديدة من الفيروس كورونا، في حين تم تسجيل 9 وفيات جديدة لحالات مصابة بالفيروس.

وكشف عن إحصائيات خاصة بحالات فيروس كورونا في المملكة، حيث أوضح أن عدد الحالات التراكمي بلغ 49176، وإجمالي الحالات النشطة 27015 منها حرجة 167 ، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 21869، وإجمالي حالات الوفاة 292 حالة.