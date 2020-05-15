شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الجوف تضبط مستودع مخالف وتتلف 2 طن من الارز منتهي الصلاحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): ضبطت أمانة الجوف مستودعا مخالفا لاشتراطات تخزين الأعذية. ضبطت أمانة الجوف مستودعا مخالفا لاشتراطات تخزين الأعذية. وقالت وزارة التموين عبر حساب وزارة الشؤون البلدية والقروية "تويتر" بأن الأمانة أتلفت 2 طن من الأرز الغير صالح للإستهلاك الآدمي. واوضحت الوزارة بأن المتابعة تأتي حرصًا على سلامة الغذاء وتماشيًا مع إجراءتها الاحترازية.

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